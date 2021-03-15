Bavyera’da 1.1 milyon maske hatalı

Bavyera Eyalet Sağlık ve Gıda Dairesi kusurlu maskelerin nerelerde olduğunu bulmaya çalışıyor. Almanya’daki milyonlarca maske, aerosol geçirgenliği açısından hiçbir zaman yeterince test edilmedi. Kontrol edilen 27 üreticiden 13’ü başarısız oldu. Bir tahmine göre, 2020 baharından itibaren yapılan teslimatlar da hatalı oldu.