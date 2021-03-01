Bavyera ve Saksonya koronaya karşı iş birliği yapacak

BAVYERA Eyalet Başbakanı Markus Söder, kısa bir süre önce, test ve karantina konseptleriyle ilgili olarak Saksonya ile daha yakın işbirliği yapacağını duyurmuştu. Genel hedef tek tip prosedürdür. Ayrıca, Bavyera ve Saksonya, Çek Cumhuriyeti’nde Thüringen ile korona aşısı konusunda birlikte yardım etmek istiyor. Saksonya hükümet sözcüsü Ralph Schreiber pazar günü yaptığı açıklamada, pazartesi günü komşu ülkeye toplam 15 bin aşı dozunun teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

10 MADDELİK PLAN

Bavyera ve Saksonya şu anda özellikle Çek Cumhuriyeti ile olan sınırları nedeniyle zor durumda. Çek Cumhuriyeti şu anda AB’nin tamamında en yüksek enfeksiyon oranına sahip. 10.7 milyon nüfusa sahip ülke, pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 1.2 milyon enfeksiyon kaydetti. Sınıra yakın ilçeler bir süredir Almanya’da en çok dikkat çeken korona noktaları arasında yer alıyor.