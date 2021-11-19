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HABERLERAvrupa Haberleri

Bavyera tam kapanma yolunda

#Bavyera Eyaleti#CSU#Markus Söder
Bavyera tam kapanma yolunda

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde vakaların yüksek olduğu bölgelerde gelecek hafta itibariyle katı kısıtlamaların hayata geçirilmesi karara bağlandı.

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Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile Özgür Seçmenler’in oluşturduğu koalisyon hükümeti, 100 bin kişi başına haftalık vaka sayısının bini geçtiği bölgelerde restoran, kafe, bar ve diskoteklerin, sinema, tiyatro ve kültürel hizmet sunulan yerlerin gelecek hafta çarşamba günü itibariyle kapatılmasını kararlaştırdı. CSU’lu Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, alınan bu kararın ilk etapta 15 Aralık’a kadar geçerli olacağını açıkladı. Aynı zamanda aşı mecburiyeti getirilmesinden yana olduğunu da vurgulayan Söder, özellikle aşı olmayanların başkaları için de bir risk oluşturduğuna dikkati çekti. Aşısızların ancak en fazla iki aileden 5 kişiyle bir araya gelmelerine izin verileceğini belirten, Başbakan Markus Söder, ‘2G’ ve ‘2G+’ kuralının yüksek okullar için de geçerli olacağına işaret etti. Söder, ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin devam edeceğini de açıkladı. Bavyera’daki sportif faaliyetlerde seyirci sayısının da kapasitenin en fazla yüzde 25’yle sınırlandırılması öngörüldü.

Bavyera tam kapanma yolunda

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#Bavyera Eyaleti#CSU#Markus Söder

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