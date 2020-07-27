Bavyera sınırlarına test istasyonları kuruluyor

BAVYERA Eyaleti tatilden dönenleri testten geçirmek için sınırlarda test istasyonları kuruyor. Bavyera Eyaleti’nde de korona vakaların artması eyalet hükümetini alarma geçirdi. Eyalet Başbakanı Markus Söder, kurallara çok sıkı uyulmasını uyardı ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere para cezalarının artacağını kaydetti. Söder “Korona geçmedi ve hafife almayı hiç affetmiyor, sinsice geri dönüyor ve maalesef çok sert biçimde” dedi. Küçük dalgaların ikinci dalgaya dönüşmesine izin vermemenin önemini vurgulayan Söder, tatil dönüşlerine endişeyle baktıkların söyledi.

ZORUNLU TEST YASASI

Zorunlu test için federal hükümeti kapsamlı bir yasa taslağı hazırlamaya çağıran Söder, sadece havaalanlarında testin yeterli olmayacağını belirtti ve sınırlarlarda, tren istasyonlarında da test istasyonları kuracaklarını açıkladı. “Bizim çok hızlı mecburi testlere ihtiyacımız var” diyen Söder, Münih ve Nürnberg havaalanlarında olduğu gibi tren istasyonlarında da test yapacaklarını belirtti. Aşağı Bavyera’da Mamming’de bir çiftlikte korona vakalarının patlamasına da dikkat çeken Söder, kural ihlallerine cezaları yükseltecekleri ve 25 bin Euro’ya çıkaracakları uyarısında bulundu. Sezon işçilerinin testten geçirileceğini kaydeden Söder, işletmelerde gece-gündüz, habersiz kontroler yapılacağını duyurdu. Mamming’de bir çiftlikte 174 çalışanda koronavirüs çıkması üzerine 500 kişi karantinaya alındı. Çiftliğin etrafı çitle çevrildi ve kimsenin dışarı çıkmaması için bekçi görevlendirildi.