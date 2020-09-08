Bavyera, otoyollardaki test merkezlerini kapatıyor

YAPILAN açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin gözden geçirildiği belirtildi. Eyalette tatil döneminin sona ermesiyle seyahatlerden dönenlerin sayısının azalacağına işaret edilen açıklamada, bundan dolayı Bakanlar Kurulu’nun Kiefersfelden, Walserberg ve Pocking şehirleri yakınlarındaki otoyollar üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde bir ay önce kurulan test merkezlerinin 30 Eylül’de kapatılması kararının alındığı kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda Münih ve Nürnberg tren garlarında ve Münih Otobüs Terminali’ndeki test merkezlerinin de ay sonunda kapatılacağı, Münih ve Nürnberg havalimanlarındaki test merkezlerinin ise faaliyetlerini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

Açık havada düzenlenecek eylemlere katılanların sayısının 200’ü aşması durumunda maske takma zorunluluğunun getirildiği aktarılan açıklamada, mesafe ve hijyen kurallarının ise geçerliliğini koruduğu belirtildi. Açıklamada, 19 Eylül’den itibaren hijyen kurallarına riayet edilmesi durumunda amatör liglerdeki futbol karşılaşmalarının ve fiziksel temasın olduğu diğer branşlardaki spor müsabakalarının düzenlenmesine ve sınırlı sayıda seyirci alınmasına izin verileceği kaydedildi.