Bavyera, karantina süresini 5 güne düşürdü

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KONUYLA ilgili açıklama yapan Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek (CSU), bugünden itibaren geçerli olmak üzere koronavirüse yakalanmış ancak son 48 saat içinde belirti göstermeyen kişilerin 10 gün yerine 5 gün karantinada kalmalarının yeterli olacağını söyledi. 5 günlük karantina süresinden sonra tekrardan test yapılmasına gerek kalmadığını belirten Holetschek, temaslı kişiler için de bundan böyle karantina zorunluluğu olmadığını belirtti. Bakan, 5 günlük karantinaya rağmen koronavirüse bağlı belirti gösterenlerin ise bir süre daha evde kalması gerektiğini vurguladı. Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları ise karantina süreci dolduktan sonra işe başlamadan önce negatif test sonucu ibraz etmek zorunda.