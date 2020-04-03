Bavyera İçişleri Bakanı’ndan, Türk toplumuna teşekkür mektubu

BAVYERA İçişleri Bakanı Joachim Hermann mektubunda, “Sayın Bayraktar, Bavyera hükümeti son haftalarda koronavirüs pandemisine karşı kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi ancak beraber kazanabiliriz. Bu doğrultuda tüm Türk toplumunun fertlerine çağrıda bulunuyorum, herkes kendi bünyesinde ve imkanlarıyla mücadeleye devam etmeli. Hep beraber ihtiyaçlarımızı bugünlerde bu mücadeleye göre ayarlamalıyız ve ortak hareket etmeliyiz. Bu doğrultuda destekleriniz için teşekkür ederim. Sosyal medyada Almanca ve Türkçe yaptığınız bilgilendirmeler takdire şayan. Bavyera’daki kısıtlamaların uygulanmasında büyük fayda sağlıyorsunuz. Bu konuda örnek teşkil ediyorsunuz. Türk toplumunun tüm üyelerine sağlıklı günler dilerim” dedi. MERMİLİ TEHDİTCİ YAKALANDI

Bakan, mektupta ayrıca Röthenbach kentinde camiye yapılan mermili tehdit konusuna da değindi: “Bakanlığımıza ve polis teşkilatımıza olayın hızlı çözülmesinden dolayı ilettiğiniz övgü beni çok mutlu etti. Çok hassas ve ivedilikli bir çalışma sonucunda Orta Frankonya Emniyet Müdürlüğü’nün kurduğu özel ekip çok iyi bir iş çıkardı. Zanlının yakalanması yerel siyasetçilere ve Müslüman vatandaşlarımız için önemli bir mesaj: Sizlerin güvenliği bizim için çok önemli!”