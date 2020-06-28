Bavyera herkesi test edecek

BAVYERA Eyaleti korona testini herkese genişletmek istiyor. Eyalet Sağlık Bakanı Melanie Huml, belirtisi olsun olmasın, yakında eyalette yaşayan herkesin korona testi yaptırması için hazırlık yaptıklarını söyledi. Bakan Huml, bu yeni planı ‘korona test atağı’ olarak niteledi ve bununla korona testi yaptırmak isteyen herkese, korona belirtisi olsun olmasın, test imkânı sunulacağını vurguladı. Sağlık Bakanı Huml, “Böylece herkes virüsün kendisine bulaşıp bulaşmamış olduğundan emin olacak” dedi. Korona test atağını çok yakında başlatacaklarını vurgulayan Sağlık Bakanı, korona belirtisi olanlara öncelik sağlanacağını kaydetti ve testlerde ağırlığı et fabrikalarına vereceklerini kaydetti. Et fabrikalarında çalışanların tek tek testten geçirileceğini belirten Bakan Huml, bu testlerle ayrıca bedensel ağır çalışma koşulları ve klimanın korona için bir etken olup olmadığını da tespit etmek istediklerini söyledi.