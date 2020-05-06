Bavyera Eyalet hükümetinden, Türk toplumuna ramazan ve teşekkür mesajı

BAKAN Florian Herrmann, mesajında ayrıca, “Bilhassa ramazan ayında burada yaşayan müslümanlar toplum ile dayanışma içindeler. Tüm yardımseverliğiniz ve şefkatiniz için teşekkür ederim. Ramazan Bayramı’na kadar kalan zaman için istirahat, sağlık ve Allah’tan huzur dolu bir zaman dilerim” diye konuştu.

Mesajın tam metni şöyle: “Sevgili müslüman vatandaşlar, değerli Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu, sizlere başbakınımız Dr. Markus Söder adına da, huzurlu bir ramazan ayı diliyorum. İslamda bu ayın özel bir önemi var. Bu yıl ramazan ayını idrak etmeniz de çok özel. Bu yıl bu kutsal ay tamamen koronavirüsün etkisi altında. Korona bu günlerde maalesef hayatımızı, ibadetlerimizi ve geleneklerimizi ağır bir şekilde etkiliyor. Paskalya günlerini kutlayamamış biri olarak, bu durumu çok iyi hissedebiliyorum. Aile ve dostlar ile toplu ibadetler, toplu iftarlar ve ilahi kitabın kitlesel bir şekilde okunması bu yıl eksik. Toplu ibadetlerin toplumlar için ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Bu doğrultuda hepinize anlayışınız ve dayanışmanız için teşekkür ederim. Bugünlerde diğer insanları hastalıktan korumak şefkatli olmak anlamı taşımaktadır. Bu yıl feragat ederek ve mesafe koyarak görev bilincini ve hayırseverliği gösteriyoruz.

Bavyera’da hepimizin katkısıyla büyük yol aldık. Diğer ülkelerde gördüğümüz felaketleri yaşamadık, faciayı engelleyebildik. İBADETHANELERİN AÇILMASI BENİ MEMNUN ETTİ

Bilhassa zor dönemlerde inananlar Allah’a sığınırak ve toplu ibadetlerde cesaret ve teselli bulmaktadır. İmkanlar doğrultusunda 4 Mayıs tarihinden itibaren az sayıda cemaat ve önlemler ile ibadethanelerin tekrar açılması beni mutlu etti. Normal dönemlerdeki gibi ibadetler maalesef olmayacak. Ama en azından bu bir başlangıç ve bu bize umut veriyor. Lütfen, bugüne kadar olduğu gibi, fazla fiziki olarak yakınlaşmayın. Bu doğrultuda bu salgını hep beraber daha iyi kısıtlayabileceğimize inanıyorum. Oruç döneminde vazgeçmek tek ibadet değil. Barışmak ve merhametli olmak da önemli. Bu değerler dünya dinlerinin ortak noktası ve birbirimizi yaklaştırıyor. Dinlerin bir arada iyi geçinmesi ülkemizde yaşayan tüm insanlar için önemli. Ötekileştirmenin ve bölünmenin egemen olduğu değil, çok çeşitliliği ve ortak yaşamı zenginlik olarak gören bir eyalet olmak istiyoruz. Ramazan ayında burada yaşayan müslümanlar toplum ile dayanışma içindeler. Tüm yardımseverliğiniz ve şefkatiniz için teşekkür ederim. Ramazan Bayramı’na kadar kalan zaman için istirahat, sağlık ve Allah’tan huzur dolu bir zaman dilerim.” Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar da cevap yazısında, Bavyera hükümetine teşekkür etti. Bayraktar, hep beraber koronavirüs salgınına karşı daha güçlüyüz, Bavyera Eyaleti’nden gelen bu güzel mesajlar, ortak yaşam için çok önemli, bu toplumun bir parçası olduğumuzu gösteriyor” dedi. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann da bir müddet önce, Türk toplumu Başkanı Bülent Bayraktar ve Başkan yardımcısı Aydın Kaval’ı ziyaret etmiş ve Türk toplumuna verdikleri önemi belirtmişti.