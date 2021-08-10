Bavyera ekonomisinde ciro artışı

EYALET İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 50 kişiden fazla personeli bulunan üretim tesisleri, Haziran 2021’de toplam 30.3 milyar euro ciro yaptı. Bu rakamın geçen yılın haziran ayına göre yüzde 8.4 daha fazla olduğu belirtilirken, 2019 yılının haziran ayına göre de daha fazla gelir elde edildiği bildirildi. Bavyera fabrikalarına gelen siparişlerde de önceki yıllara oranla artış olduğu belirtilirken, bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.9 daha fazla alım talebi geldiği duyuruldu. Bavyera ürünlerine en fazla siparişin ülke dışından geldiği kaydedildi. Bavyera işletmelerinde çalışan personel sayısında ise yüzde 1.6 oranında azalma olduğu, toplam çalışan sayısının 1 milyon 166 bin kadar olduğu belirtildi.