Bavyera da maske zorunluluğu getiriyor!

ALMANYA’da maske mecburiyeti getiren Saksonya ve Mecklenburg Vorpommern Eyaletleri’ne Bavyera da katıldı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder gelecek haftadan itibaren dükkân ve kamu taşıma araçlarında maske takma mecburiyeti getireceklerini açıkladı. Eyalet hükümetinin kararına göre Bavyera’da herkes 27 Nisan tarihinden itibaren alışveriş yaparken veya toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunda. Söder, maskenin tıbbi maske olması şartı bulunmadığını, ağız ve burunu kapatacak şekilde şal takmanın da yeterli geleceğini kaydetti. Başbakan Söder dışarı çıkmaya getirilen sıkı önlemlerin, sosyal temas ve mesafe yasağının 4 Mayıs tarihine kadar geçerli olduğunu hatırlattı.

KARARLAR ŞÖYLE:

* Almanya’nın ikinci büyük eyaleti olan Bavyera’da inşaat ve bahçe marketleri bu hafta, araba galerileri ve bisiklet dükkânları gelecek haftadan itibaren açılacak.

* Kuaför salonları ise 4 Mayıs’ta kepenkleri kaldıracak.

* Alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar ise kapalı kalmaya devam edecek.

* Büyük etkinlikler 31 Ağustos tarihine kadar yasak.

* İlkokul ve ana okulları kapalı kalmaya devam edecek.

* Aileler en az gelecek üç ay için kreş ve anaokulu parası ödemeyecek.

* Liseler bitirme sınavlarını yapacak.