Bavyera da 3G’li oldu

ALMANYA’nın Münih kentinde haftalık insidans değeri 50’ye yükselince 23 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere tüm kapalı girişlere 3G modeli getirildi. Yeni uygulamaya göre 6 yaşından büyük herkes kapalı mekânlara girişte komple aşı veya son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu hızlı ya da PCR testi olduğunu kanıtlamak zorunda. OTEL MÜŞTERİLERİ 72 SAATTE BİR TEST VERECEK

Komple aşısı bulunanlar, iyileşenler ve negatif sonuçlu test yaptırmış olanlar anlamına gelen 3G modeli, başta restoranlar, kuaförler, güzellik salonları, hasta ziyaretleri, spor salonları, sinema ve tiyatrolar olmak üzere hayati ihtiyaçlar dışındaki tüm alışveriş mekânlarında geçerli olacak. Büyük spor müsabakalarına da en fazla 25 bin şartıyla sadece 3G modeline haiz olanlar kabul edilecek. Otel müşterileri ise komple aşıları yoksa her 72 saatte bir korona testlerini yenileme durumunda kalacak.

TAM KAPANMA OLMAYACAK

Diğer yandan Bavyera genelinde de Baden Württemberg eyaletinde olduğu gibi 3G modeline geçileceği duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bavyera Başbakanı Markus Söder, kısıtlamaların bundan böyle sadece insidans değerlerine bakılarak yapılmayacağını, aynı zamanda hastane ve kliniklerdeki hasta sayısının da dikkate alınacağını söyledi. Vaka sayısı ne olursa olsun tüm eyalette kapalı mekânlara girişte 3G modeli uygulanacağını belirten Söder, kurallara uyulduğu sürece tekrar tam kapanmaya gerek kalmayacağını söyledi.