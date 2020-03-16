Bavyera ‘acil durum’ ilan etti

“ACİL durum ilan ediyoruz” diyen Söder, hemen başlayacak bu acil durumun uygulamasının Bavyera Eyaleti için geçerli olacağını, böylelikle koronavirüs ile mücadelede kurumlara kapsamlı imkânlar verildiğini kaydetti. Alınacak önlemler için 10 milyar Euro’ya kadar bir fon oluşturacaklarını açıklayan Söder, “Burada kimseyi yalnız bırakmayacağız, ne halkı ne küçük işletmeleri ne de orta ölçekli işletmeleri. Bu büyük bir sınamadır” şeklinde konuştu. Sokağa çıkma yasağının getirilmediğini belirten Söder, “Ancak herkes dışarı çıkıp çıkmayacağını veya kiminle temasta olduğunu düşünsün” uyarısında bulundu. Etkinliklerin yasaklandığını, okul ve kreşlerin kapatıldığını ifade eden Söder, yarından itibaren yüzme havuzları, sinemalar, kulüpler, barlar, diskotekler, oyun salonları, tiyatro, spor salonları, oyun parkları, hayvanat bahçeleri gibi zorunlu olmayan tüm yerlerin kapatılacağını kaydetti.

Gastronomi alanında çarşamba gününden itibaren restoran ve lokantaların saat 06.00’dan 15.00’e kadar açık kalabileceğini ifade eden Söder, süpermarketler, bankalar ve akaryakıt istasyonları için böyle bir sınırlamanın bulunmadığını ve saat 22.00’ye kadar açık kalacaklarını kaydetti.