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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 23.02.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Bavyera 1 Mart’ta açılıyor

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Bavyera 1 Mart’ta açılıyor
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Almanya’nın Bavyera eyaletinde Bakanlar Kurulu, korona salgını kapsamında yeni alınan kararları açıkladı. Buna göre kuaförlerin yanı sıra yapı marketler, çiçekçiler, güzellik salonları 1 Mart’ta açılacak.

BAKANLAR Kurulu adına açıklama yapan Eyalet Sağlık Bakanı Klaus Holetscheck (CSU) 1 Mart’ta manikür pedikürcülerle güzellik salonlarının da iş başı yapabileceklerini duyurdu. Yüz yüze müzik eğitimindeki kısıtlamanın da 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacağı açıklandı. Aynı gün yapı marketleriyle çiçekçi dükkânları ve bahçe hizmetleri veren iş yerlerinin de açılacağını söyleyen Bakan, “Ancak ne yazık ki, vakaların tekrar yükselişe geçmesi bizi oldukça tedirgin ediyor, virüs dur durak bilmiyor” dedi.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Diğer sektörlerde ise vaka sayısına göre düzenleme yapılacağı vurgulanarak, özellikle mutasyonlu virüsün hızla yayıldığına dikkat çeken Sağlık Bakanı, şimdiye kadar Bavyera’da 12 binden fazla insanın koronadan yaşamını yitirdiğini söyledi. Hayatını kaybedenler için Bavyera Meclisi’nde 23 Mart günü geniş bir anma töreni düzenleneceği duyuruldu.

 

 

 

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