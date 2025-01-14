BAU 2025 Fuarı’na Türk firmalar çıkarma yaptı

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TÜRK firmalarının stantlarını ziyaret eden Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar ile birlikte katılımcılara başarı dileklerini iletti. Erdoğan, “Kaynak verimliliği ve iklim değişikliği gibi kritik konulara odaklanan bu fuarda, firmalarımızın yenilikçi ve özgün ürünlerini profesyonelce tanıttıklarını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Fuarın ana girişindeki Türk ihracatçılarının tanıtım standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.





İŞ BİRLİĞİNİN SOMUT GÖSTERGESİ

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (IDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler İhracatçıları Birliği (İKMİB), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Ankara Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin ortak organizasyonuyla kurulan bu stant, Türk ihracatçıları arasındaki iş birliği ve eşgüdümün somut bir göstergesi oldu. Başkanlardan IDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Aynur Ayhan ve Burak Özelci ile İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Kordel’in de eşlik ettiği ziyaretlerde, katılımcı firmalara başarı dilekleri iletildi. BAU 2025 Fuarı’nda Türk firmalarının inovatif ürünlerini sergilediklerini belirten Başkonsolos Erdoğan, fuara katılan tüm firmaları tebrik ederek, organizasyonun Türk ihracatçıları için verimli bir platform olduğunu vurguladı.

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