Batuhan Karadeniz, "Lewandowski" modunu açtı!

Son olarak ligde oynanan Şanlıurfaspor karşılaşmasında 3 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 2. hat-trick'ini yapmış oldu.

Batuhan Karadeniz, ilk hat-trick'ini Ziraat Türkiye Kupası Dördüncü Tur mücadelesinde Kayserispor'a karşı oynadığı maçta yapmıştı.

"BEŞİKTAŞ BENİM YUVAM"

Batuhan Karadeniz, kısa bir süre önce Radyospor'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullanmıştı: "Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. " SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM

"Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Hoca'dır. Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Onunla tekrar çalışmak isterim. Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Futbolcuya özgüven verir. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi." EROĞLU: "BATUHAN BİZDE OLSAYDI ÇOK FARKLI OLURDU"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Beşiktaş altyapısından yetişen Batuhan Karadeniz için şu ifadeleri kullanmıştı;

"Eskiden çocuklar evden kaçıp top oynardı, şimdi apartmanlarda büyüyen, babasın arabasıyla idmana getirdiği bir nesil var. Çalışan, disiplinli, kendini geliştiren, uyumlu, kendine bakan çocuk öne çıkıp yetenekliyi geçebiliyor. Çok yeteneklilerde hız, hırs ve mental eksiklik az olabiliyor. Mesela Muhammet Demirci ve Batuhan Karadeniz 16-17 yaşlarında üst düzey görülüyordu. Çok yetenekli futbolcu olmalarına rağmen bence hedefe varamadılar. İkisi de bizde olsaydı daha farklı bir noktada olabilirlerdi."