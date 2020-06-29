Batrovci’den 5 dakikada geçtim

SIRBİSTAN’a, Hırvatistan üzerinden giriş yaptım. Salgın nedeniyle bütün yolculuk boyunca olduğu gibi burada da yollar boş. Geçtiğimiz senelerde saatlerce beklediğim Batrovci Sınır Kapısı’ndan beş dakikada geçtim. Görevliler Türk olduğumu görünce, “Merhaba komşu, geç” diyerek beni selamladılar. Polis ve gümrük görevlilerinde koronayla ilgili herhangi bir tedbir yok. Ülkeye giriş yapanlara sınırda iki dilde koronavirüs önlemleri üzerine bilgilerin yer aldığı bir kağıt veriyorlar. Ülkede bütün kısıtlamalar kaldırılmış. Ancak maske takmak zorunlu. Türk vatandaşları dahil herkes ülkeye giriş ve çıkış yapabiliyor. Konaklama, tatil ve transit geçişler tamamen serbest. Ülkede konaklama durumunda bir bildirim de gerekmiyor. Türkiye’den dönüşte de seyahat için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.







VAKALAR YÜKSEK

Sırbistan, Almanya’nın seyahat uyarısı kararı aldığı ülkeler arasında. Almanya Dışişleri Bakanlığı, “Gerekli olmadığı sürece Sırbistan’a seyahat etmeyin” uyarısında bulunuyor. Seyahat uyarısının nedeni korona vakalarının yüksek ve buna karşılık sağlık hizmeti kapasitesinin yetersiz olması. Korona salgınına karşı başlangıçta yoğun tedbirler alan Sırbistan, 22 Mayıs’ta bu tedbirleri kaldırdı. Hijyen kuralları dışında sadece kalabalık yerlerde maske tavsiyesi vardı, ancak maskeyi daha zorunlu yaptı.

7 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar toplam vaka sayısı 13 bine yakın. 265 kişi yaşamını yitirdi. Tedbirlerin kaldırılması korona vakalarının yeniden artışa geçmesine neden oldu. Özellikle ülkenin güneyinde Kosova sınırına yakın Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Yeni Pazar bölgesinde vakalarda yükselme var.



TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Son günlerde artan vakalara rağmen Sırbistan geçen yıl gördüğümden daha farklı değil. Salgın nedeniyle yaklaşık 2.5 ay süren olağanüstü durum uygulaması ülkede büyük bir ekonomik krize yol açmış. Her şey eski haline dönünce insanlar koronayı unutmuş görünüyor. Yol üstündeki konaklama tesisleri ve benzinlikler Türk izincileri bekliyor. Onlara umut bağlamış durumdalar. Buralara vardığınızda tedbiri elden bırakmayın deriz. Aracınızdan inince maskenizi takın, yanınızdan dezenfaktanı eksik etmeyin. Hijyen kurallarını ise hiç ihmal etmeyin. 1.5 metre sosyal mesafe kuralına dikkat edin. Makedonya ve Yunanistan güzergâhının halihazırda kapalı olması nedeniyle Sırbistan’dan sonraki tek istikamet Bulgaristan. Pirot tünelleri artık tarih olmuş. Niş–Gradina otoyolu tamamen bitmiş. Sırbistan bu sene baştan sona otoyol. Niş’teki büyük gişeler de kaldırılıyor. Otoyol parasını Gradina’daki gişelerde ödüyorsunuz.



DİKKAT HAPİS CEZASI VAR

Sırbistan otoyollarında hız sınırı 130 km. Gişeler arası mesafe ve sürat kontrolü devam ediyor. Hırvatistan sınırındaki gişelerle Belgrad arası 120 km. Bu mesafe için hesaplanan süre 55 dakika. Belgrad-Niş arası ise 230 km. Bu mesafe için ise hesaplanan zaman bir saat 45 dakika. Macaristan güzergâhında ise Subotica gişeleri ve Belgrad arası 190 km. Bu mesafe için hesaplanan süre ise bir saat 30 dakika. Polis, sivil araçlarla hareket halindeyken radarla hız kontrolü yapıyor. Genelde beyaz Audi ve siyah BMW. Hız sınırını 70 km. aşarsanız 30 gün hapis cezası sizi bekleyebilir.



Sırbistan Elçi Müştesarı Ayşe Uzer









Sırbistandaki otoyollar, konaklama tesisleri ile benzinciler oldukca tenha. İşletmelerin hepsi tatilcilerin gelmesini bekliyor. Salgın sonrası başta Türkler olmak üzere diğer bütün misafirler ekonomik olarak bu tür işletmelerin bu seneki en büyük umut kaynakları.



ÖNEMLİ TELEFONLAR

T.C. Belgrad Büyükelçiliği

Krunska 1 - 11000 Belgrade, Serbie

Tel: + 381 11 333 24 00

+ 381 11 333 24 10

e-mail: embassy.belgrade@mfa.gov.tr

Polis: 92

İtfaiye: 93

İlk yardım: 94

Yol Yardım: 987

Sırbistan Otomobil Kulübü (AMCC): +381 11 987

ADAC Belgrad: + 381 11 333 1111





AKARYAKIT FİYATLARI (1 Euro = 117 Dinar)

Dizel: 1,13 Euro

Super Benzin: 1,06 Euro



SIRPÇA SÖZLÜK (Türkçe okunuşu ile)

Dobar dan: İyi günler

Dobro yutro: Günaydın

Dobro Vece: İyi akşamlar

Doviceny: Hoşçakalın

Hvala: Teşekkürler

Koliko kosta: Ne kadar

Voda: Su

Kafa: Kahve

Hılep: Ekmek

Meso: Et

Govece: Sığır eti

Yağnece: Kuzu Eti

Pilece: Piliç