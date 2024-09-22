‘Batı tırmanmayı küçümsüyor'

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 11:26
Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş başlatmasının bir hata olduğunu söylerken, Rusya’nın silahla yenilemeyeceği görüşünü savundu.
ALMANYA’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Batı’yı Ukrayna’daki savaş nedeniyle tırmanma tehlikesini küçümsemekle suçlarken, Rusya’nın silahla dize getirilemeyeceğini savundu. 1998-2005 yılları arasında Almanya Başbakanlığı görevini yürüten SPD’li Schröder, İsviçre’de yayımlanan haftalık Die Weltwoche dergisine verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’ya girerek savaşı başlatmasının çok büyük bir hata olduğunu vurguladı. Ancak Batı’nın artan tehlikenin ve tırmanma riskinin farkında olmadığını ve bunu küçümsediğini belirtti. Schröder, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yardımını sürdürmesi gerektiğini, ancak bunun savaşın sona ermesi için Rusya’nın güvenlik çıkarlarının kabul edilmesine ve barış görüşmelerine hazır olunması koşuluna bağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, tarihi nedenlerle Almanya’nın da Rusya’nın güvenlik çıkarlarına karşı sorumluluk taşıdığını belirten Schröder, “Bu savaşın askeri yollarla sona ermesi mümkün değildir; ortak bir çözüm için uzlaşma kaçınılmazdır” dedi.
‘AVRUPA DAHA GÜÇLÜ BİR TUTUM SERGİLEMELİ’
Kendisinin arabuluculuğunda İstanbul’da Rus ve Ukraynalı sorumlularla yapılan barış görüşmelerinde Doğu bölgelerinin Ukrayna’ya bırakılarak Kırım’a Güney Tirol’da olduğu gibi özel bir statü verilmesiyle barışa çok yaklaşıldığı belirten Gerhard Schröder, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ertelenmesinin de o görüşmelerde ele alındığını hatırlattı. O dönemki barış görüşmelerinde bir sonuca varılamamasının bazı güçlerin arka planda ağırlığını koyması nedeniyle Ukrayna’nın özgür bir şekilde karar vermesini engellediğini de ileri sürdü. Rus halkının büyük bir bölümünün Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tam destek verdiğini belirten Schröder, Avrupa’nın çıkarlarının ABD’nin çıkarlarıyla her zaman bağdaşmadığı görüşünü vurgularken, “Avrupa kendi çıkarları için daha güçlü bir tutum sergilemeli” dedi. Almanya Şansölyesi SPD’li Olaf Scholz
’un barış konusunda daha kararlı bir tutum sergilemesini beklediğini belirtirken, barışa yönelik bir politikayla gelecek yıl yapılacak seçimleri kazana şansının artacağı görüşünü de savundu.