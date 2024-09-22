‘Batı tırmanmayı küçümsüyor'

Haberin Devamı

ALMANYA’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, Batı’yı Ukrayna’daki savaş nedeniyle tırmanma tehlikesini küçümsemekle suçlarken, Rusya’nın silahla dize getirilemeyeceğini savundu. 1998-2005 yılları arasında Almanya Başbakanlığı görevini yürüten SPD’li Schröder, İsviçre’de yayımlanan haftalık Die Weltwoche dergisine verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’ya girerek savaşı başlatmasının çok büyük bir hata olduğunu vurguladı. Ancak Batı’nın artan tehlikenin ve tırmanma riskinin farkında olmadığını ve bunu küçümsediğini belirtti. Schröder, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yardımını sürdürmesi gerektiğini, ancak bunun savaşın sona ermesi için Rusya’nın güvenlik çıkarlarının kabul edilmesine ve barış görüşmelerine hazır olunması koşuluna bağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, tarihi nedenlerle Almanya’nın da Rusya’nın güvenlik çıkarlarına karşı sorumluluk taşıdığını belirten Schröder, “Bu savaşın askeri yollarla sona ermesi mümkün değildir; ortak bir çözüm için uzlaşma kaçınılmazdır” dedi.