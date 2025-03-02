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Batı Şeria’daki durumdan endişeliyiz

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#ALMANYA# Caspar Veldkamp#HOLLANDA
Batı Şeria’daki durumdan endişeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 09:56

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail’in Batı Şeria’nın kuzeyindeki mülteci kamplarında yürüttüğü askeri operasyonlar sebebiyle endişeli olduğunu belirterek, Ramazan ayı dolayısıyla gerginliğin azaltılmasının önemine işaret etti.

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Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, sosyal medya platformu X’ten, Batı Şeria’daki duruma ilişkin açıklama yaptı. Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Şeria’daki durum konusundaki açıklamasını alıntılayan Veldkamp, “Hollanda, Batı Şeria’daki durum konusunda AB’nin belirttiği endişeleri paylaşıyor. Özellikle Ramazan ayının başlangıcı ışığında gerginliğin azaltılması önemlidir” ifadesini kullandı. AB, İsrail’in Batı Şeria’nın kuzeyindeki mülteci kamplarında başlattığı askeri operasyonun sonuçları konusunda ciddi endişeleri olduğunu ifade etmişti.
AB’nin açıklamasında, İsrail’in Filistinlilere yönelik Batı Şeria’da başlattığı ve 40 gündür devam eden operasyonun çok sayıda can kaybına, yaklaşık 40 bin Filistinlinin evlerinden edilmesine ve hayati sivil altyapının tahrip edilmesine yol açtığı bilgisine yer verilmişti. AB, İsrail’i, işgali altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü askeri operasyonlarda sivillerin korunmasını ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamak için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırmıştı.

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#ALMANYA# Caspar Veldkamp#HOLLANDA

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