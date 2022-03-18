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‘Batı, Donetsk’te yaşananları görmezden geliyor’

#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER#Vladimir Putin
‘Batı, Donetsk’te yaşananları görmezden geliyor’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün bir telefon görüşmesi yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den savaşa son vermesini istedi.

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YAKLAŞIK bir saat süren telefon görüşmesinde, Scholz’un, sorunun diplomatik yollarla çözülmesi önerisinde bulunduğu açıklandı. Rus haber ajanslarına göre Putin’in, Scholz’a, Ukrayna’nın barış görüşmelerini yavaşlattığını ve Rusya’nın kabul etmesinin mümkün olmayacağı taleplerde bulunduğunu söylediği belirtildi. Aynı zamanda Rusya’nın ilan ettiği önerilerin Ukrayna tarafından kabul edilmesi halinde Moskova’nın kalıcı çözüm bulunmasına hazır olduğunu ilettiği ifade edildi. Moskova’nın talepleri arasında Ukrayna’nın nötr ülke koşulunun yanı sıra Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıması, 2014 yılında işgal ettiği Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olarak kabul etmesi var. Öte yandan Putin’in, Ukrayna’yı Donetsk ve Makiivka kentlerinde ikamet edilen bölgelere silahlı saldırıda bulunarak çok sayıda sivili öldürmekle suçladığı ve “Bu savaş suçu Batılılar tarafından görmezden gelinmekte” dediği belirtildi.

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