Batı Avrupa programlarına lise denklik başvuruları başladı

Haberin Devamı

LİSE öğrenimini bulunduğu ülkenin okullarında (Türkiye Liseleri dışında) bitirmiş olanların sınavsız girme hakkı bulunduğu ifade edilen duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Öğrenci adayları bitirdikleri okulun kendine vermiş olduğu mezuniyet belgelerine (diploma/karne vb.) yaşadıkları bölgedeki T.C. Başkonsoloslukları bünyesinde yer alan eğitim ataşeliklerinde denklik alarak sınava girmeden doğrudan kayıt yaptırabileceklerdir. Denklik alma işlemine ilişkin süreç ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://edenklik.meb.gov.tr/ web adresinden edinilebilir. Denklik belgesi alındıktan sonra kesin kayıt başvurusu https://aoskayit.anadolu.edu.tr web adresimiz üzerinden yapılabilmektedir. Kesin kayıt başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgi http://ana.do/4eK duyurumuz içinde bulunmaktadır. Başvuruda bulunmadan önce mutlaka bu adreste yer alan başvuru kılavuzunu okuyunuz. Avrupa’da yaşayan vatandaş, soydaş, Türkçe bilen, lise eğitimi yukarıda açıklanan koşullara uyan herkesi en güncel bilgilerle dolu programlardan birinde öğrenci olma yolunda adım atmaya ve kariyerlerine güç katmaya bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi olarak 1987-1988 öğretim yılından bu yana Avrupa yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkese yükseköğretim programlarımızı sunuyoruz” İfadelerine yer verildi.