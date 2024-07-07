Başvurular azaldı ama Almanya yine ilk sırada

Haberin Devamı

ANCAK bu düşüşe rağmen Almanya, iltica başvurularında Avrupa Birliği (AB) içindeki birinciliğini koruyor. Almanya’da en çok iltica başvurusunda yüzde 29 ile Suriyeliler ilk sırada. Ardından yüzde 18 ile Afganlar ve yüzde 10 ile Türkler geliyor. AB, Norveç ve İsviçre’de ise sığınma başvurularının sayısı 499 bin 470 ile neredeyse sabit kaldı. EUAA Raporu’na göre, Tunus ve Mısır ile yakın zamanda kabul edilen AB göç anlaşmalarına rağmen, bir önceki yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 2 oranında bir düşüş kaydetti. 2023 yılında, AB artı İsviçre ve Norveç’te toplam 1.14 milyon sığınma başvurusu yapılmıştı. Bu rakam 2016’dan bu yana en yüksek sayı oldu.

SIKI KONTROL VAR

Tüm başvuruların 351 bini, yani yaklaşık üçte biri Almanya’ya yapıldı. Nisan ayında Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, daha tutarlı bir iltica politikasının ilk başarılarını gördüğünü belirtmişti. Bakan, geçen yılın ekim ayından bu yana sınır kontrolleri sırasında yüzlerce kaçakçının tutuklandığını ve 17 binden fazla izinsiz girişin engellendiğini açıkladı. İspanya bu yılın ilk altı ayında, 2023’ün ilk yarısına kıyasla yüzde 2 artışla 87 bin 700 sığınma başvurusu kaydetti. İtalya’da Ocak-Temmuz ayları arasında 81 bin 108 ile yüzde 32 daha fazla sığınma başvurusu yapıldı. Fransa’da 77 bin 474 ve Yunanistan’da 29 bin 776 başvuru yapıldı. Bu ülkede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77’lik bir artış kaydedildi.