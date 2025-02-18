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ABD bize güvence verdi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#POLONYA#Andrzej Duda
ABD bize güvence verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 20:51

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD’nin, Polonya ve çevresindeki askeri varlığını azaltmayacağına ilişkin güvence verdiğini bildirdi.

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ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelen Duda, görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD’li yetkililerin, Polonya ve çevresindeki askeri varlıklarını azaltma niyetinde olmadıklarına dair güvence verdiğini kaydeden Duda, “ABD’nin ülkemizdeki varlığını azaltacağına ya da Avrupa’nın bu bölümünün güvenliğine ilişkin sorumluluğu konusunda geri adım atacağına dair endişe bulunmamaktadır” dedi.

Duda, söz konusu değerlendirmelerinin Kellogg ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmelere dayandığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde değişen öncelikler ışığında halkı ‘sakin olmaya’ çağırdı. Cumhurbaşkanı Duda ayrıca, Ukrayna’daki savaşın ‘Trump’ın çabaları sayesinde’ sona ereceği umudunu dile getirdi.
Hegseth, 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Avrupalı müttefiklerini savunma harcamalarına yatırım yapmaya çağırarak, “Çünkü Amerika’nın varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız” demişti.

 

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#ABD#POLONYA#Andrzej Duda

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