Başsavcıdan ‘bağımsız yargı’ tepkisi

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Carr, Starmer ve Badenoch’un, Gazzeli bir aileye Ukrayna aile vizesi uygulaması kapsamında vize verilmesine yönelik tepkilerine, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Vize talebinde bulunan Gazzelilerin lehine karar veren hâkime yönelik eleştirileri ‘kabul edilemez’ olarak nitelendiren Carr, Starmer ve Badenoch’un, bir hâkimi açıkça eleştirerek onları koruma ve kararlarına saygı gösterme konusunda başarısız olduklarını aktardı.

Carr, Starmer ve Adalet Bakanı Shabana Mahmood’a bir yazı yazıp endişelerini dile getirdiğini de vurgulayarak, “Muhalefetin bir kararın yanlış olduğunu belirten bir sorusuyla başladı ve başbakan buna yanıt verdi. Hem soru hem de yanıt tamamen kabul edilemez. Yargıyla farklı düşünseler dahi hükümet, bağımsız yargıya açıkça saygı duyup onları korumakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı. Milletvekillerinin de adli süreçlere saygı duyması gerektiğinin altını çizen Carr, itirazların temyiz süreçleri izlenerek yapılması gerektiğini kaydetti.

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NE OLMUŞTU?

Gazzeli bir aile, geçen yıl Gazze’deki duruma işaret ederek, İngiltere’nin savaş mağduru Ukraynalılar için geçici süreliğine çıkarılan aile vizesi uygulamasından yararlanmak istemişti. İçişleri Bakanlığı’nın iki kere reddettiği aile, konuyu mahkemeye taşımış, mahkeme ise Gazze’deki durumun özellikle çocukları için tehlikeli olduğunu belirterek aileye vize verilmesi gerektiği kararına varmıştı.

Badenoch, 12 Şubat’ta İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen ‘Başbakan’a Sorular’ oturumunda Ukrayna aile vizesi uygulaması kapsamında 6 kişilik Gazzeli ailenin İngiltere’ye geldiğini söylemişti. Başvuruları yargıya taşınan aile lehine karar verildiğini anlatan Badenoch, “Bu uygulama bunun için çıkarılmadı. Karar kesinlikle yanlıştır ve devam etmemelidir” demişti.

Starmer ise yanıtında, “Badenoch haklı, bu kararı desteklemiyorum. Yanlış karardır. Bu olay özelinde gündeme gelen yasal boşlukları kapatmamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.