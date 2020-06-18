Başsavcı Rusya’yı işbirlikçilikle suçladı, dava açtı

BERLİN ve Moskova’nın karşılıklı diplomatlarını sınır dışı etmelerine neden olan cinayet geçen yıl 23 Ağustos’ta işlendi. Parkta bankta oturduğu sırada Çeçen asıllı Gürcü Zelimhan Kangoşvili bisikletle kendisine yaklaşan birisi tarafından vuruldu. 41 yaşındaki Kangoşvili olay yerinde can verdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre zanlı geldiği bisikleti ve poşetin içine koyduğu cinayet silahını kanala atarak olay yerinden uzaklaştı. Soruşturmayı sürdüren Berlin savcılığı cinayet zanlısı olarak bir kişiyi yakaladı. Zanlı sorgusunda kendisini Vadim Sokolov olarak tanıttı. Ancak yapılan araştırmada sanığın kod adını söylediği ve gerçek adının da Vadim Krasikov olduğu belirlendi. Soruşturma sırasında Rusya’dan bilgi isteyen Alman dışışleri bakanlığı, Rusya’yı işbirilği yapmamakla suçladı. Rusya ise Berlin’in kendilerinden bilgi talebinde bulunmadığını açıkladı. İki ülke arasındaki gerilim, Berlin’in, Rusya’nın iki diplomatını sınır dışı etmesiyle tırmandı. Rusya’da buna misilleme yaparak iki Alman diplomatını Moskova’dan sınır dışı etti. Berlin’de cinayete kurban giden Zelimhan Kangoşvili, çeçen gruplarla birlikte Rusya karşı savaşmış, Putin hükümeti Moskova’daki metro saldırısında da Kangoşvili suçlu ilan etmişti. Moskava’nın yakalama emri çıkardığı çeçen, sığınmacı olarak Almanya’da yaşıyordu.