Başörtüsü yasağı yolu açıldı

Federal Meclis’te hükümet partileri CDU/CSU ve SPD ile sağ popülist AfD oylarıyla kabul edilen tasarıya göre, ilk etapta polis memurlarının dış görünümlerini ve kıyafetlerini içeren yeni düzenlemede aşırı sağcı semboller ve vücutlarının görünür yerlerine dövme yaptırmalarının yasaklanması kesinleşti. Aynı zamanda, memurların görevini yerine getirirken tarafsız olmada güven sarsıntısı yaşanması durumunda, Hıristiyan olanların haç, Musevilerin kipa ve Müslüman kadınların başörtüsü takmalarının yasaklanması yolu da açıldı. Eyaletler Meclisi’nde de kabul edilen tasarıda, “Memurların tarafsız bir biçimde görev yapmasına olan güvenin sarsıntıya uğraması durumunda, dini semboller kısıtlanabilir veya yasaklanabilir” denildi. Her ne kadar tasarı metninde ‘başörtüsü’ yer almasa da böyle bir uygulamanın ilk planda Müslüman kamu görevlisi kadınlar için başörtüsünü, erkekler için de sakal biçimlerinin hedeflendiği şeklinde yorumlandı.

MAHKEME YOLU AÇIK

CDU/CSU Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Mathias Middelbeg, yeni düzenlemelerin başörtüsü yasağı ile ilişkisi olmadığını söyledi. Sol Parti’li Benjamin-Immanuel-Hof ise son günlerde kamuda çalışmak isteyen birçok Müslüman kadından başörtüsü yasağı endişesi taşıdıklarını içeren mektuplar aldığını dile getirerek, yeni yasal düzenlemelere tepki gösterdi. Berlin Eyaleti Uyum Sorumlusu Katharina Niewiedzel’in yanı sıra Almanya’nın çeşitli kesimlerindeki Müslümanların oluşturduğu çatı kuruluşları da yeni düzenlemelere tepki gösterdi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in imzalamasından sonra uygulamaya konulacak yeni yasanın Federal Anayasa Mahkemesi’ne taşınması yolunun açık olduğu belirtildi.