Başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi’ne gidecek

EĞİTİM Senatörlüğü, okullarda devletin tarafsızlık ilkesine dayanarak Federal Anayasa Mahkemesi’nde bir kez daha şansını deneyecek. Berlin Eyaleti Tarafsızlık Yasası okullarda görünür bir şekilde dini sembollerin kullanılmasına izin vermiyor. Ancak Federal İş Mahkemesi, geçen yıl yaz ayında verdiği kararında somut bir tehdit durumu oluşmadığı sürece toptan bir şekilde dini sembol kullanımının yasaklanamayacağını belirtmişti.

YEŞİLLER KARŞI

Eğitim Senatörü SPD’li Sandra Scheeres’in girişiminin Berlin’deki koalisyon ortakları arasında tartışmaya neden olması bekleniyor. Dini sembol ve kıyafetlerin kullanılmasına karşı çıkmayan koalisyon ortağı Yeşiller, Scheeres’in girişimine tepki gösterdi. Özellikle, adalet kurumlarında stajyer hukukçuların başörtüsü takmasına izin veren Yeşiller’li Adalet Senatörü Dirk Behrendt’ın, eğitim senatörlüğünün girişimine tepki vermesi bekleniyor. SPD’li çevreler ise davayı Federal Anayasa Mahkemesi’ne taşımanın Eğitim Senatörü Scheeres’in kişisel girişimi olduğunu ve parti içinde ele alınmadığını belirtti.

TAZMİNATA KARARI ÇIKTI

Senatörülüğe karşı dava, 2017 yılında fizik öğrenimi gördükten sonra öğretmenliğe yatay geçiş yapan Müslüman bir kadın öğretmen adayı tarafından açılmıştı. Öğretmen adayı hem Eyalet İş Mahkemesi, hem de senatörlüğün temyize gitmesi üzerine Federal İş Mahkemesi’nde de görülen davayı kazandı. Federal İş Mahkemesi kararında senatonun öğretmen adayına 5 bin 189 euro tazminat ödemesini karara bağlamıştı.