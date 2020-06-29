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İHA / Fotoğraf: Facebook
Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Başörtüsü tartışma konusu olmuştu... Molenbeek Belediyesi...

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Başörtüsü tartışma konusu olmuştu... Molenbeek Belediyesi...
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Belçika, Müslüman kadınların başörtüsü ile kamu kurumlarında çalışmasına izin vermeye hazırlanıyor.

Belçika’da kamu kurumlarında çalışan Müslüman kadınların başörtüsü takmasına izin verilmesi planlanıyor. Molenbeek Belediyesi’nde Yeşiller Partisi ve Belçika’daki İslamofobiye Karşı Kolektifi tarafından hazırlanan tasarı ile kamudaki yaş, cinsel yönelim, medeni durum, doğum yeri, servet, inanç veya felsefi inanış, siyasi tercih, sendika üyeliği, dil, şimdiki veya gelecekteki sağlık durumu, engellilik, fiziksel veya genetik özellikler, sosyal köken, ten rengi, soy, ulusal veya etnik köken gibi çalışma şartlarında yeniden düzenlemeye gidiliyor.
Tasarı, Molenbeek’te siyasi tartışmalara yol açarken, geçen sene belediye meclisi toplantısında başörtülü bir kadının işe alınmak istenmesi ile başlayan tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Muhalifler ise tasarıyı sadece oy almak için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi. Belediye Başkanı Catherine Moureaux, yasa tasarısı hakkında yorum yapmayacağını belirterek, “Şehrim için gereğini yerine getireceğim” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, çoğunluğun tasarının kabul edilmesine sıcak baktığını aktarırken, tasarının eylül ayında onaylanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirttiler.

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