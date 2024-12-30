BaşlıksızKararı Almanya’daki yurttaşlar verir

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Steinmeier, yaklaşık 5 dakika süren konuşmasında, siyasi istikrarın Almanya’nın olmazsa olmazı olduğunun altını çizerken, Almanya’da yapılacak seçimlerde son kararı bu ülkenin oy kullanma hakkına sahip yurttaşlarının vereceğinin altını çizdi. Seçim kampanyasının centilmence ve saydam bir şekilde sürdürülmesini bekliyorum. Bu seçim kampanyasında kin ve şiddete yer olmamalı. Karalama, sindirme, şiddet demokrasi için zehirdir” dedi.“Kısa bir süre önce Romanya’da olduğu ve şu anda yoğun bir biçimde sosyal medya platformu X’te görüldüğü gibi, seçimlerin dıştan etkilenmesi demokrasi için bir tehlikedir” görüşünü de vurguladı.Tabii Cumhurbaşkanı Steinmeier isim vermedi.Ama bu sözleriyle Romanya’da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerine Rusya’nın sosyal medya platformu TikTok’taki paylaşımlarla müdahale etmesini ve ABD’nin 47. Devlet Başkanı seçilen Donald Trump’ın danışmanı olan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te “Almanya’yı ancak AfD kurtarabilir” diyerek sağ popülist Af’ye destek vermesini ima etti.Ve “Ben seçimleri dıştan etkileme girişimlerine kesinlikle karşıyım. Seçimlerde kararı sadece Almanya’da seçme hakkına sahip yurttaşlar verir” dedi.

ŞİDDET BİLE UYGULADILAR

Evet...

Cumhurbaşkanı Steinmeier, daha bu açıklamayı yapmadan önce, Sosyal Demokrat Parti (SPD), ‘kardeş partiler’ CDU/CSU, Yeşiller, FDP ve Sol Parti bir araya gelerek bir ‘Centilmenlik Sözleşmesi’ imzaladı.

‘Centilmenlik Sözleşmesi’nde, “Her türlü aşırılığa, antisemitizme, ırkçılığa ve anti demokratik hareketlere kararlı bir biçimde karşı çıkacağız. AfD ve özgürlükçü demokratik temel değerler ışığında hareket etmeyen partilerle kesinlikle iş birliği yapmayacağız” satırları yer aldı.

Doğruluğu kanıtlanmamış sosyal medyadaki yalan haberlerin ve kişilere yönelik iftiraların seçim kampanyasında kullanılmamasına, adayların özel yaşamlarının istismar ve adaylara hakaret edilmemesine de yer verildi.

Rakip partilerin seçim afişlerinin yırtılmaması ve adayların sokaklarda sürdürecekleri seçim kampanyalarının engellenmemesi de.

Sağ popülist AfD ile Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) görüşmelerden uzak durdu.

Ve daha ‘Centilmenlik Sözleşmesi’ imzalanır imzalanmaz, AfD destekçisi aşırı sağcılar, Almanya’nın çeşitli kesimlerinde SPD ve CDU’nun seçim afişlerini yırtıp çöpe attıkları gibi, kent merkezlerinde stant kurup seçim kampanyası sürdüren aynı partili adaylara hakaret yağdırdılar.

Hatta bazı adaylara fiziksel şiddet bile kullandılar.

‘Centilmenlik Sözleşmesi’nde adaylara hakaret edilmemesi yer aldığı halde, Yeşiller’li Federal Meclis milletvekili Paula Pechotta, sosyal platformlarda dijital ortamda canlı yayınlanan görüntülü Noel ‘podcast’ paylaşımında, Şansölye Olaf Scholz’u Almanya’yı Avrupa’da ‘yalnızlaştırmakla’ suçladı, hakaret etti.

Her ne kadar farklı çevrelerden tepkiler yağması üzerine “Sevgili SPD’li meslektaşlarım, sevgili Olaf Scholz, belli ki benim sözcüklerim sizleri incitti, kırdı. Bunun için özür dilerim” dese de bu yaklaşım bir parlamentere hiç yakışmadı.

Hele hele koalisyon ortağı olan Yeşiller’li bir milletvekiline hiç yakışmadı.

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‘HENÜZ CEVAP VEREN OLMADI’

Cumhurbaşkanı Steinmeier’in “Ben seçimleri dıştan etkileme girişimlerine kesinlikle karşıyım” yönündeki açıklamasının üzerinden iki gün bile geçmeden, adeta “Sana inat” dercesine, Almanya’da hafta sonları yayımlanan Welt am Sonntag gazetesinde, Elon Musk imzalı bir makale yer aldı.

Musk, bu makalesinde de “Bu ülke (Almanya) için son umut kıvılcımı AfD’dir” görüşünü savundu.

Elon Musk’ın “Almanya’yı ancak AfD kurtarır” açıklamasını ve aynı akşam Magdeburg’da Suudi Arabistan kökenli bir hekimin, kiralık araçla Noel pazarına dalarak 5 kişinin ölümüne yol açıp 230’un üzerinde kişiyi yaralaması üzerine “Beceriksiz aptal” diyerek hakaret ettiği ve istifasını istediği Şansölye Scholz, “Burada (Almanya’da) düşünceyi ifade özgürlüğü vardır. Bu multimilyarderler için de geçerlidir. Ama düşünceyi ifade özgürlüğü, doğru olmayan ve iyi siyasi tavsiye içermeyen şeyler söyleyebilmeniz anlamına da gelir” diyerek geçiştirdi.

Musk’ın sağ popülist AfD için “Almanya için son umut kıvılcımı” söylemine şimdiye kadar Şansölye Scholz’dan da CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’den de tepki gelmedi.

Tabii Cumhurbaşkanı Steinmeier’den de...

“Ey Elon Musk, sen kim oluyorsun da bizim içişlerimize karışıyorsun!” diyen de olmadı.