Parlayan yıldız Ali Uygar

1999 yılında Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde doğan ve daha sonra ailesi ile birlikte Birleşik Krallığa göç eden genç futbolcu Ali Uygar Avcı, Kuzey İrlanda’da U11-U12 Crusaders FC takımında futbol oynadı. Oradan Londra ekibi, Chelsea FC’nin Development Akademisi’nde U14-U15-U16 takımlarında oynadı. Daha sonra U18 Queenspark Rangres FC de oynayan Ali Uygar, kendisinden emin adımlarla ilerliyor.

Bir sonraki yıl Crawley Town FC U23 takımına transfer olan genç yetenek Ali Uygar, 2018-2019 sezonunda Trabzonspor U21 takımında forma terletti.1.85 cm boyunda, sağ ve sol ayaklarını çok iyi kullanabilen Ali Uygar, güçlü fiziğiyle Trabzonspor U21 takımında orta saha, sağ ve sol açık pozisyonlarında görev aldı, 17 maçta 2 gol ve bir çok asist yaptı. Genç gurbetçi futbolcu 2020-2021 sezonu için TFF. 1 lig takımlarından Menemenspor, Ali Uygar’ı kadrosuna kattı. Hem Türk hem de Birleşik Krallık vatandaşlığı bulunan genç oyuncuyu Kuzey İrlanda Milli Takımı hocaları da yakından takip ediyor.