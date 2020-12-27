BERLİN - Fotoğraf: dpa
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Başlamadan soğutucu sorunu çıktı
Almanya genelinde koronavirüse karşı aşı kampanyası başladı, ama Bavyera eyaletinde 7 ilde soğutucu zincirinde yaşanan sorun nedeniyle aşıya başlanamadı.
AUGSBURG Kaymakamı Martin Sailer, “Aşı nakliyat protokolünde önce 3 derece, sonra -1 derece yazıyor. Şu ana kadar bize bunun tıbbi açıdan bir sorun teşkil etmeyeceği konusunda güvence verilmedi. Bu nedenle şimdilik aşıları kullanmamaya karar verdik” dedi. Augsburg’la birlikte Coburg, Liechtenfels, Kronach, Hof, Wunsiedel ve Kulmbach’ta aşı yapılamadı.
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