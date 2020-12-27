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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.12.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Başlamadan soğutucu sorunu çıktı

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Başlamadan soğutucu sorunu çıktı
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Almanya genelinde koronavirüse karşı aşı kampanyası başladı, ama Bavyera eyaletinde 7 ilde soğutucu zincirinde yaşanan sorun nedeniyle aşıya başlanamadı. 

AUGSBURG Kaymakamı Martin Sailer, “Aşı nakliyat protokolünde önce 3 derece, sonra -1 derece yazıyor. Şu ana kadar bize bunun tıbbi açıdan bir sorun teşkil etmeyeceği konusunda güvence verilmedi. Bu nedenle şimdilik aşıları kullanmamaya karar verdik” dedi. Augsburg’la birlikte Coburg, Liechtenfels, Kronach, Hof, Wunsiedel ve Kulmbach’ta aşı yapılamadı.

 

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