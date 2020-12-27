Başlamadan soğutucu sorunu çıktı

AUGSBURG Kaymakamı Martin Sailer, “Aşı nakliyat protokolünde önce 3 derece, sonra -1 derece yazıyor. Şu ana kadar bize bunun tıbbi açıdan bir sorun teşkil etmeyeceği konusunda güvence verilmedi. Bu nedenle şimdilik aşıları kullanmamaya karar verdik” dedi. Augsburg’la birlikte Coburg, Liechtenfels, Kronach, Hof, Wunsiedel ve Kulmbach’ta aşı yapılamadı.