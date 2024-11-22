Başkonsolostan Ayşegül ve ailesine moral ziyareti!

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ZİYARETTE Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşesi Rukiye Sancar, Eğitim Ateşesi Gamze Bozgöz de hazır bulundu. Başkonsolos İzbul şunları söyledi: “Kızımıza yapılan bu saldırıyı duyduğumuzda çok üzüldük. Bu yüzden Ayşegül ve ailesini ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedik. Ayşegül kızımızın az da olsa toparlanmış olması bizleri sevindirdi. İkinci sevindirici haber ise zanlının yakalanıp adliyeye sevk edilmesidir. Faile hukuk çerçevesi içerisinde en ağır cezanın verilmesi ve bu tür elim hadiselerin bir daha tekrarlanmasına izin verilmeden tedbir alınmasını istiyoruz. Bizler bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız ve aynı zamanda vatandaşlarımızın daima yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.”