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Başkonsolostan Ayşegül ve ailesine moral ziyareti!

Güncelleme Tarihi:

#Ali İhsan İzbul#Gürcan Doğan Çelik#Rukiye Sancar
Başkonsolostan Ayşegül ve ailesine moral ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:54

Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Duisburg’daki okulunda saldırıya uğrayan ve feci şekilde darp edilen 9 yaşındaki Ayşegül ile ailesini evlerinde ziyaret etti.

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ZİYARETTE Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşesi Rukiye Sancar, Eğitim Ateşesi Gamze Bozgöz de hazır bulundu. Başkonsolos İzbul şunları söyledi: “Kızımıza yapılan bu saldırıyı duyduğumuzda çok üzüldük. Bu yüzden Ayşegül ve ailesini ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileğinde bulunmak istedik. Ayşegül kızımızın az da olsa toparlanmış olması bizleri sevindirdi. İkinci sevindirici haber ise zanlının yakalanıp adliyeye sevk edilmesidir. Faile hukuk çerçevesi içerisinde en ağır cezanın verilmesi ve bu tür elim hadiselerin bir daha tekrarlanmasına izin verilmeden tedbir alınmasını istiyoruz. Bizler bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız ve aynı zamanda vatandaşlarımızın daima yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.”

Başkonsolostan Ayşegül ve ailesine moral ziyareti
‘DEVLETİMİZİN ARKAMIZDA OLMASI BİZİ GÜÇLENDİRİYOR’
Baba Gürcan Doğan Çelik ise şöyle konuştu: “Düsseldorf bölgesi böyle genç, dinamik, sempatik ve cana yakın bir konsolosa sahip olduğu için çok şanslı ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Bana geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunda, sarıldığında bunu hissettim ve çok mutlu oldum. Devletimizin arkamızda olduğunu bilmemiz bizleri daha da güçlendiriyor. Öte yandan bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayan, gerek ziyaretimize gelen, gerekse telefonla arayıp soran herkese teşekkür ediyorum.”

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#Ali İhsan İzbul#Gürcan Doğan Çelik#Rukiye Sancar

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