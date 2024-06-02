Başkonsolos’tan Arnhem Türkiyem Camii’ne ziyaret!

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ARNHEM Türkiyem Camii Yönetim Kurulu Başkanı Murat Biçici ve yönetim kurulu, Deventer Başkonsolosu Hakan Cengiz’in kermes sırasında camiyi ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkonsolos Hakan Cengiz, kermese katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, “Yıllar önce ana vatanınız Türkiye’den Avrupa’ya çalışmak için geldiğiniz ülkelerin il ve ilçelerinde çalışarak Avrupa ekonomisine ve Türkiye ekonomisine katkılarda bulundunuz. Bugün burada görüyorum ki, bulunduğunuz ülkenin kanunlarına uyarak dininizi, kültürünüzü, örf ve adetlerinizi, birlik beraberliğinizi koruyarak devam ettiriyorsunuz. Bu şekilde düzenli yaşamanız, kurallara ve kanunlar uymanız, Türkiye’yi ve Hollanda’yı memnun etmektedir. Buradan gençlerimize de sesleniyorum, eğitimlerine önem versinler. Avrupa’da artık vasıfsız işçi yerine diplomalı önemli yerlerde görev alan insanlar olmalarınızı diliyorum” dedi.

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