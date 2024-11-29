Başkonsolostan anlamlı ziyaret!

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ALMANYA’da Nazi döneminde görmüş olduğu baskılar nedeniyle ülkesinden ayrılarak Türkiye’ye sığınan sanatçı ve akademisyen Rudolf Belling’in Münih’te yaşayan kızı Elizabeth Belling’e Başkonsolos Süalp Erdoğan nezaket ziyaretinde bulundu. Erdoğan, “Almanya’da Nazi döneminde görmüş olduğu baskılar nedeniyle ülkesinden ayrılarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün desteğiyle 1937 yılında ülkemize sığınan ve 15 yıl boyunca yürüttüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyeliğinin ardından 1951-1966 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde profesör ünvanıyla görev yapan, ülkemizde birçok heykeltraş ve mimarın yetişmesinde büyük emek vermiş sanatçı ve akademisyen Rudolf Belling’in Münih’te yaşayan kızı Sayın Elizabeth Belling’e nezaket ziyaretinde bulunduk. Bizleri evinde konuk eden ve harika Türkçesiyle ağırlayan Elizabeth Hanımla Rudolf Belling’in İstanbul’daki yaşantısı, yetiştirdiği öğrencileri ve sanat yaşamı üzerine çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Rudolf Belling’in, Münih’te halen birçok heykeltraş ve mimarlık öğrencileri tarafından ziyaret edilen atölyesini de gezme fırsatı bulduk. Bizlere evinin ve ülkemize büyük hizmetleri olan Rudolf Belling’in atölyesinin kapılarını açan Sayın Elizabeth Belling’e çok teşekkür eder, en içten saygı ve sevgilerimizi sunarız” dedi.

