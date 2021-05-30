Başkonsolosluktan vatandaşa mobil hizmet!

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu görev bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarına verilen konsolosluk hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve özellikle pasaport yenileme başvurularında yaşanan yoğunluğun önüne geçilebilmesi amacıyla, Duisburg’da bugün gezici konsolosluk hizmeti verilmeye başlandı. Bu bağlamda ilk kez cuma günü saat 12.00 ile 17.00 arası, Dusiburg Belediyesi’ne ait olan Uluslararası Kültür Merkezi binasında, mobil hizmeti verilmeye başlandı. Düsseldorf Başkonsolosluğu, ilk kez verilen gezici konsolosluk hizmeti için Muavin konsolos Zeynel Abidin Kılıç ve beş konsolosluk memurunu görevlendirdi.

“BAŞKONSOLUKLUK OLARAK BU KEZ BİZ VATANDALIN AYAĞINA GELDİK”

İlk kez uygulanan gezici konsolosluk hizmetini, T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, bizzat yerinde takip etti. Burada gezici konsolosluk hizmet salonu ziyaret ettikten sonra medya mensuplarına bilgi veren T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, “Bu çalışma, Dışişleri Bakanlığımızın vatandaşlara yönelik bir hizmetidir. Pasaport işlemleri nedeniyle geçtiğimiz aylarda konsolosluk binalarımızda yoğunluk yaşanmıştı. Vatandaşlarımızın randevu taleplerini karşılamakta zorlandık. Bakanlığımız, bu aşama neleri yapabileceğimizi araştırdı ve ilk aşama olarak cumartesi günleri hizmet vermeye başlandı” dedi.

‘RANDEVULARDA CİDDİ AZALMA OLDU’

Ayşegül Gökçen Karaarslan bilgilendirme konuşmasında, şöyle konuştu: “Bu cumartesi hizmetini bir süre daha sürdüreceğiz. Çok işe yaradı, randevu başvurularında ciddi azalma oldu ve şu anda tüm Almanya genelinde temsilcilikler pasaport randevusu verilebilir duruma geldi. Bu da bizleri çok memnun etti. Vatandaşlarımızdan da güzel dönüşler alıyoruz. Bu yönde hizmetlerimiz devam ederken, yeni bir hizmet çalışmasına daha girdik. Gezici konsolosluk hizmeti önerisi ve imkânını bize, sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcımız sayın Yavuz Selim Kıran tarafından verilmiştir. Sadece Düsseldorf Başkonsolosluğumuz yapmayacak, Almanya’da bulunan tüm başkonsolosluklar da aynı hizmet verilecek. Hatta Köln ve Hamburg Başkonsolosluklarımız, bu hizmeti daha önce başlattı. Gezici hizmet sürekli olmayıp, belirlenecek tarihlerde verilecek ve sadece pasaport işlemi olarak sınırlandırılacak. Hizmette, daha çok randevulu başvurular dikkate alınacaktır. Bu hizmeti verebilmemiz için, bize bina kullanım izni veren Duisburg şehrine ve çalışmayı yürüttürüğümüz Sol Parti Duisburg Belediye Meclisi Grup başkanı Erkan Kocalar’a, hem başkonsolosluk, hemde vatandaşlarımız adına teşekkür ederim.

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

Sol Parti Duisburg Belediye Meclisi Grup başkanı Erkan Kocalar ise, “Vatandaşa hizmet söz konusu olduğunda, bizlerde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başkonsolos Ayşegül Gökçen Karaarslan, Duisburg şehriyle yürüyen iyi bir diyalog var, bu çalışmada bu işbirliğinin bir örneğidir” dedi. Pasaport işlemini yaptırmak için gelen vatandaşlar, konsolosluk hizmetinin Duisburg’a yani ayağına gelmesinden çok memnun. Ayrıca aylardır randevu bekleyen vatandaşlar için de, gezici konsolosluk hizmetinin büyük bir kolaylık ve şans olduğu dile getirdi. Buna göre Düsseldorf Başkonsolosluğu, 25 Haziran 2021 tarihinde ve aynı adreste aynı hizmeti vereceği açıklandı.