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Başkonsolosluktan ‘hediye çekiniz var’ diye aranıyorsanız dikkat!

#Almanya-Dolandırıcılık#Başkonsolosluktan ‘Hediye Çekiniz Var’ Diye Aranıyorsanız Dikkat!#AVRUPADAN HABERLER
Başkonsolosluktan ‘hediye çekiniz var’ diye aranıyorsanız dikkat

Almanya’da gün geçmiyor ki dolandırıcılık olmasın! Her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar bu kez de başkonsolosun adıyla karşımızda. Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, dolandırıcıların bizzat kendi ismini ve Berlin Başkonsolosluğu’nun ismini vererek Almanya çapında insanları telefonla dolandırdığını söyledi ve vatandaşları uyardı.

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VERİLEN bilgiye göre, dolandırıcılar internet üzerinden sanal bir telefon numarasıyla özellikle yaşlı insanları tuzağa düşürmeye çalışıyor. İnternet üzerinden yapılan aramada, aranılan kişinin ekranında, başkonsolosluğun numarasının görülmesi sağlanıyor. Dolandırıcı, aradıkları kişiye Berlin Başkonsolosluğu’ndan aradıklarını ve bazen de bizzat Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök olduğunu söylüyor. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki vatandaşlar için bir kereliğine olmak üzere bir çekiliş yaptığını ve para ikramiyesinin kendisine çıktığı belirtilerek, havale ve işlem ücreti için sanal ortamdaki banka hesabına para yatırılması isteniyor.

ŞİMDİYE KADAR BİR KİŞİ TUZAĞA DÜŞTÜ
Şüpheye düşen vatandaşlar, kontrol etmek için arayan kişinin numarasını, başkonsolosluk numarasıyla kıyasladığında veya numarayı geri aradıklarında başkonsolosluğun numarası olduğunu görünce şaşırıyor. Özellikle yaşlı insanlar bu nedenle daha kolay dolandırılıyor. Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, şu ana kadar sadece bir vatandaşın tuzağa düştüğünün tespit edildiğini belirtirken, vatandaşların telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmalarını istedi.

 

 

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