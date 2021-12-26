Başkonsolosluktan dövizle askerlik duyurusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
F.Bahçede Alex sesleri İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...F.Bahçe'de Alex sesleri! İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...#Fenerbahçe
Türkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüTürkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
Bir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklakBir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklak!#Altın Fiyatları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
Sayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu Milli Piyango biletlerine yoğun ilgiSayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi#Milli Piyango
Büyük skandal AB bu sözlerle sarsıldıBüyük skandal! AB bu sözlerle sarsıldı#Polonya
Dev maç için M.City-Liverpool örneği Belözoğlu beraberliğe razıydı, şampiyonlukta tek rakibi...Dev maç için M.City-Liverpool örneği! 'Belözoğlu beraberliğe razıydı, şampiyonlukta tek rakibi...'#Trabzonspor
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlarİstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar#Papağanlar
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
İkimiz de işimize âşığız, bizimki çok güzel bir çarpışma oldu'İkimiz de işimize âşığız, bizimki çok güzel bir çarpışma oldu'#Hande Yener
Gülçin Ergül şoku atlatamadı Psikolojik destek alıyor...Gülçin Ergül şoku atlatamadı! Psikolojik destek alıyor...#GÜLÇİN ERGÜL
HABERLERAvrupa Haberleri

Başkonsolosluktan dövizle askerlik duyurusu

#Londra Başkonsolosluğu#Dövizle Askerlik#AVRUPADAN HABERLER
Başkonsolosluktan dövizle askerlik duyurusu

Londra Başkonsolosluğu, 2022 yılı için Türkiye’de dövizle askerlik işlemlerine ilişkin bir duyuru yayımladı.

Haberin Devamı

Başkonsolosluğun resmi Facebook sayfasında yer alan duyuru şöyle: “26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde, dövizle askerlik bedeli tutarı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından dövizle askerlik bedeli 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yeniden tespit edilecektir. Bu itibarla, söz konusu miktarın Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilerek yayımlanacağı tarihe kadar dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemleri 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren durdurulacaktır.”

Başkonsolosluktan dövizle askerlik duyurusu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra Başkonsolosluğu#Dövizle Askerlik#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk