Başkonsolosluktan dövizle askerlik duyurusu

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Başkonsolosluğun resmi Facebook sayfasında yer alan duyuru şöyle: “26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde, dövizle askerlik bedeli tutarı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından dövizle askerlik bedeli 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yeniden tespit edilecektir. Bu itibarla, söz konusu miktarın Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilerek yayımlanacağı tarihe kadar dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemleri 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren durdurulacaktır.”