Başkonsolosluk açıkladı: ‘Randevusu olanlar...’

“KORONAVİRÜS salgınının önlenmesi için Birleşik Krallık makamlarının 31 Ekim 2020 tarihinde açıkladığı, 5 Kasım-2 Aralık tarihlerini kapsayan kısıtlamalara ve tedbirlere hassasiyetle uyulması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu dönemde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için başkonsolosluğumuz çalışmalarını sürdürecek olmakla birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasına uyması gereken tüm vatandaşlarımızın 5 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında almış oldukları işlem randevularını, 2 Aralık’tan sonraki uygun bir tarihe almaları tavsiye olunur.”

Başbakan Boris Johnson, 5 Kasım Perşembe gününden itibaren başlayıp 2 Aralık’a kadar devam edecek uygulamayla ilgili, “Evde kalın. Ulusal sağlık hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın” çağrısı yapmıştı. Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan