Başkonsolosluk açıkladı: ‘Randevusu olanlar...’
Londra Başkonsolosluğu, İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 4 haftalık karantina kararı alınmasının ardından bir açıklama yaptı. Başkonsolosluğun resmi Facebook sayfasından ‘Koronavirüs önlemleri ve başkonsolosluğumuzun çalışma düzeni hakkında’ başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:
“KORONAVİRÜS salgınının önlenmesi için Birleşik Krallık makamlarının 31 Ekim 2020 tarihinde açıkladığı, 5 Kasım-2 Aralık tarihlerini kapsayan kısıtlamalara ve tedbirlere hassasiyetle uyulması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu dönemde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için başkonsolosluğumuz çalışmalarını sürdürecek olmakla birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasına uyması gereken tüm vatandaşlarımızın 5 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında almış oldukları işlem randevularını, 2 Aralık’tan sonraki uygun bir tarihe almaları tavsiye olunur.”
Başbakan Boris Johnson, 5 Kasım Perşembe gününden itibaren başlayıp 2 Aralık’a kadar devam edecek uygulamayla ilgili, “Evde kalın. Ulusal sağlık hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın” çağrısı yapmıştı.Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan
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