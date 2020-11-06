Başkonsolos Tunçer’den Hürriyet’e ziyaret

GAZETENİN tesisindeki ‘Hürriyet Tanıklığında Göçün 50 Yılı Sergisi’ni de ilgiyle inceleyen yeni Başkonsolos Erdem Tunçer, tarihte bir yolculuk yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Hürriyet temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Frankfurt’un en yüksek kayıtlı vatandaş sayısına sahip başkonsolosluklardan biri olduğunu belirten Tunçer, pandemiye rağmen başkonsolosluk hizmetlerini en iyi biçimde yerine getirmeye çalıştıklarını ancak tüm çabalarına rağmen randevu sürelerinin diğer misyonlarda olduğu gibi Frankfurt’ta da uzadığını belirtti. Bu nedenle hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızın, dönemin zorluklarını hesaba katmalarını ve randevularını, e-randevu sisteminden mümkün olan en erken zamanda almalarının yararlı olacağının altını önemle çizdi.





ETKİNLİKLER DİJİTAL ORTAMDA

Erdem Tunçer, göreve başladığı ilk günden itibaren, sorumluluk bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarla diyalog kurmaya gayret ettiğini, fakat pandeminin bunu da sınırladığını söyledi. Frankfurt şehrinin sembollerinden Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu yıl dijital ortama taşındığını belirten Başkonsolos, benzer şekilde sevilen Frankfurt Türk Film Festivali’nin ve Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin de pandemi nedeniyle alternatif yollardan seyircisine ulaşma yolları seçmek durumunda kaldığına dikkat çekti.





MATBAAYI DA GEZDİ

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının, açıklanan sağlık önlemleri nedeniyle bu yıl kalabalık bir vatandaş topluluğu ile birlikte gerçekleştirilemediği için üzüntü duyan Erdem Tunçer, 2021’in tüm bu sıkıntıların çözüldüğü bir dönem olmasını diledi. Hürriyet gazetesinin matbaasını da inceleyen, Erdem Tunçer, baskı makinaları, dağıtım sistemleri, basılan diğer uluslararası bölgesel ve yerel gazeteler ile yayın dünyasının genel durumu ve pandeminin sektöre etkileri hakkında bilgi aldı.