Başkonsolos Serdar Deniz’den Belediye Başkanına ziyaret
Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Nürnberg’in yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı CSU’lu Marcus König’i makamında ziyaret etti.
SICAK bir ortamda geçen ziyaret sırasında, iki ülke ilişkileri, Nürnberg’deki Türk toplumunun sorunları ve ortak projeler üzerinde duruldu. Marcus König ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getidi. Sosyal mesafeye dikkat edildi ve mesafeli oturuldu. Serdar Deniz Marcus König’e ülkemizi tanıtıcı bir prestij kitabı hediye etti. Serdar Deniz, ziyaret çerçevesinde, tarihi binada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve Başkonsolosluk ve Nürnberg Belediyesi arasında mevcut verimli işbirliğinin daha da yoğunlaşmasını diledi.
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