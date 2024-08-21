Başkonsolos Kaya’ya veda ziyareti

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‘İSTİŞARE Grubu’ adına konuşan dönem sözcüsü Hasan Kortak, ziyaret sırasında çeşitli Türk derneklerinin temsilcilerinin hazır bulunduğunu söyledi. Kortak, “Burada bulunan FöTEV Nds, DİTİB Nds-Bremen, İlim İrfan Camii, MÜSİAD, Türk Ekonomi Kulübü, ADD Hannover, ATİB gibi derneklerin yanı sıra mazeretleri nedeniyle katılamayan TGN, İGMG, UID, AS.ADD temsilcileri de size teşekkürlerini iletmemi istedi. Görev süreniz boyunca bizleri asla yalnız bırakmadınız ve Türk-Alman ilişkilerindeki zorlu süreçleri en az zararla atlatmamızı sağladınız. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık ve başarılar dileriz” diye konuştu.

‘BİRLİKTE BAŞARDIK’

Başkonsolos Gül Özge Kaya ise ziyaretlerinden dolayı tüm dernek temsilcilerine teşekkür etti: “‘İstişare Grubu’ olarak son 1.5 yılda 10 kez bir araya geldik. Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle daha sık buluştuk ve birlikte neler başardığımızı gördük. Bu grubu kalıcı hale getirme çalışmalarınızın devam etmesini umuyorum. Milli bayramlarımızı en güzel şekilde kutladık ve seçim sürecini sorunsuz bir şekilde tamamladık. Bu birlikteliğin uzun süre devam etmesini diliyorum.” Ziyaret sırasında, diğer dernek temsilcileri de Başkonsolos Kaya’ya kurumları adına teşekkür hediyeleri takdim etti.