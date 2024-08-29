Başkonsolos Kaya, veda etti

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DAVETLİLERE yaptığı kısa selamlama konuşmasında Köln’den üzgün ayrıldığını ifade eden Kaya, şunları söyledi: “Görev sürem boyunca hepinizi çok sevdim. Her birinizi tek tek gönlüme yerleştirdim, bunu nasıl ifade ederim onu da bilmiyorum. Herkese karşı aynı yakınlıkta olmaya çalıştım. Her biriniz çok değerlisiniz, bu şekilde devam edin. Türk milleti beraber olduğu sürece aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Yine de kalbini, gönlünü kırdığım birileri var ise ben hakkımı helal ediyorum sizler de hakkınızı helal edin. Köln’e sizler gibi bir Türk toplumu çok yakışıyor.” Konuşmakta zorlanan Başkonsolos Kaya’nın gözleri doldu.





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YENİ DELHİ’YE BEKLERİM

Toplu hatıra fotoğrafının çekildiği veda programında Kaya’ya çeşitli hediyeler takdim edildi. Turhan Kaya’nın veda programına DİTİB, IGMG, UID temsilcileri başta olmak üzere hemşeri, spor ve şehir dernekleri ile iş insanları, siyasiler ve bazı sanatçılar da katıldı. Köln Başkonsolosluğu’nda muavin konsolos olarak görev yapan Ahmet Atila da tayinin Hindistan-Yeni Delhi’ye çıkması sebebiyle vatandaşlardan helallik istedi. Atila, Kovid dönemi sonunda geldiği Köln’de 33 ay boyunca görev yaptığını, güzel çalışmalara imza attıklarını, yeni tayin yeri olan Yeni Delhi’ye yolu düşen olursa beklediğini ifade etti.

Muavin konsolos Ahmet Atila