×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Başkonsolos Kaya, veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Köln Başkonsolosu#Turhan Kaya#AVRUPADAN HABERLER
Başkonsolos Kaya, veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 09:57

Görev süresi dolan Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin de katıldığı bir etkinlikle vatandaşlarla vedalaştı.

Haberin Devamı

DAVETLİLERE yaptığı kısa selamlama konuşmasında Köln’den üzgün ayrıldığını ifade eden Kaya, şunları söyledi: “Görev sürem boyunca hepinizi çok sevdim. Her birinizi tek tek gönlüme yerleştirdim, bunu nasıl ifade ederim onu da bilmiyorum. Herkese karşı aynı yakınlıkta olmaya çalıştım. Her biriniz çok değerlisiniz, bu şekilde devam edin. Türk milleti beraber olduğu sürece aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Yine de kalbini, gönlünü kırdığım birileri var ise ben hakkımı helal ediyorum sizler de hakkınızı helal edin. Köln’e sizler gibi bir Türk toplumu çok yakışıyor.” Konuşmakta zorlanan Başkonsolos Kaya’nın gözleri doldu.

Başkonsolos Kaya, veda etti

Haberin Devamı

YENİ DELHİ’YE BEKLERİM
Toplu hatıra fotoğrafının çekildiği veda programında Kaya’ya çeşitli hediyeler takdim edildi. Turhan Kaya’nın veda programına DİTİB, IGMG, UID temsilcileri başta olmak üzere hemşeri, spor ve şehir dernekleri ile iş insanları, siyasiler ve bazı sanatçılar da katıldı. Köln Başkonsolosluğu’nda muavin konsolos olarak görev yapan Ahmet Atila da tayinin Hindistan-Yeni Delhi’ye çıkması sebebiyle vatandaşlardan helallik istedi. Atila, Kovid dönemi sonunda geldiği Köln’de 33 ay boyunca görev yaptığını, güzel çalışmalara imza attıklarını, yeni tayin yeri olan Yeni Delhi’ye yolu düşen olursa beklediğini ifade etti.

Başkonsolos Kaya, veda etti

Başkonsolos Kaya, veda etti

Başkonsolos Kaya, veda etti

Başkonsolos Kaya, veda etti
Muavin konsolos Ahmet Atila

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köln Başkonsolosu#Turhan Kaya#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!