Başkonsolos ile Başkan’dan yemek servisi

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Program başlamadan önce Marcus König ve Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci yemek servisi yaptılar. Dua sırasında König, katılımcılara uyarak ellerini kaldırdı DİTİB Nürnberg Başkanı Erdem Erdem, ramazan ayı boyunca her gün 800 ila 1200 kişiye sıcak yemek sunduklarını söyledi, Erdem, “Din, dil veya köken fark etmeksizin herkese kapımız açık. Genç gönüllülerimiz, bu yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu, merhamet ve sosyal sorumluluğun ifadesidir. Katılımınız için teşekkür ederiz. Burada bulunmanız, kültürler arası birliğin önemini gösteriyor” dedi.

‘ORTAK DURUŞ SERGİLEMELİYİZ’

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayarak, “Ramazan ayı rahmet ve ibadet ayıdır. Bu mübarek ayda ruhumuzu arındırır, dayanışma ve yardımlaşma gibi değerlerimizi yeniden hatırlarız” dedi. Cebeci, hoşgörü ve saygıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve her türlü ayrımcılığın arttığı günümüzde, aşırılıklara karşı ortak bir duruş sergilemek hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı. Cebeci konuşmasının sonunda, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü anarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlere minnet duyduğunu ifade etti. Cebeci, katılımcılara sağlık, esenlik ve huzur dolu bir Ramazan Bayramı diledi.

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‘RAMAZAN AYINIZ MÜBAREK OLSUN’

Hıristiyanların da oruç tuttuğunu belirten König, bu eş zamanlılığın toplumları birleştirdiğini vurguladı. “Oruç dönemi, bizleri yardımlaşma, cömertlik, insanlık ve barış gibi ortak değerlere yönlendiriyor” diyen König, zor zamanlarda bu değerlerin insanlara güç, umut ve cesaret verdiğini dile getirdi. König, konuşmasını Türkçe olarak “Ramazan ayınız mübarek olsun” diyerek bitirdi.

‘FEDAKÂRLIK YAPMA ZAMANI’

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey de ramazan ayının ruhunu ve önemini vurguladı. “Bu kutsal ramazan ayında burada sizlerle birlikte iftar yapmanın büyük bir onur olduğunu belirtmek isterim” dedi. Ramazan ayının manevi yenilenme ve Allah’a yaklaşma dönemi olduğunu ifade eden Kuzey, “Kalplerimizi açma, fedakârlık yapma zamanı” olduğunu belirtti. Kuzey, DİTİB’in Almanya’daki dini yaşamda 40 yılı aşkın bir süredir önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Katılımcılar, DİTİB Köln Merkez Camii imamı Dr. Adem Kemaneci tarafından okunan Ezan-ı Şerif’in ardından hep birlikte oruçlarını açtı. Din Hizmetleri Ataşesi Necmeddin Saydan tarafından yapılan duanın ardından sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı sohbetle son buldu.