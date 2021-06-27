Başkonsolos Deniz, Başkan Remel’le görüştü

ÜNİVERSİTE öğrencilerinin oturum izinleriyle ilgili konuların yanı sıra Türk toplumunu ilgilendiren gelişmeler, çocuklarımızın eğitimi, öz kültür, öz kimlik ve ana dili korumanın önemiyle çocukların akademik başarısını etkileyen faktörlerlerin değerlendirildiği görüşmede, iş birliği ve ortak projeler yapılmasına karar verildi. Son derece verimli geçen görüşmeye, 2’nci Belediye Başkanı Sorya Lippert ve 3’üncü Belediye Başkanı Ayfer Rathschuhlte de katıldı.