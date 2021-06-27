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Avrupa
Taner TÜZÜN / SCHWEİNFURT
Haber Giriş: 27.06.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Başkonsolos Deniz, Başkan Remel’le görüştü

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Başkonsolos Deniz, Başkan Remel’le görüştü

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş, Schweinfurt Belediye Başkanı Sebastian Remel’i ziyaret ettiler.

ÜNİVERSİTE öğrencilerinin oturum izinleriyle ilgili konuların yanı sıra Türk toplumunu ilgilendiren gelişmeler, çocuklarımızın eğitimi, öz kültür, öz kimlik ve ana dili korumanın önemiyle çocukların akademik başarısını etkileyen faktörlerlerin değerlendirildiği görüşmede, iş birliği ve ortak projeler yapılmasına karar verildi. Son derece verimli geçen görüşmeye, 2’nci Belediye Başkanı Sorya Lippert ve 3’üncü Belediye Başkanı Ayfer Rathschuhlte de katıldı.

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