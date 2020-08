Başkonsolos Çınar Ergin Londra’ya veda ediyor

LONDRA’nın güneyinde Putney bölgesindeki Beyzade Turkish Kitchen Restaurant’ta perşembe akşamı verilen yemeğe İngiltere Türk Dünyası Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu ev sahipliği yaptı. Yemeğe Platform bünyesindeki; İngiltere Türk Dünyası Platformu Sekreteri Seval Özler, Avrupa’da Irak Türkmenleri Topluluğu Başkanı Sündüs Abbas, İngiltere Uygur Türkleri Başkanı Kerim Zair, eşi Hatice Zair, Başkan Yardımcısı Mayire Aisa, Türk Dünyası Platformu Güney Azerbaycan Temsilcisi Savaş Merendli, Türk Dünyası Platformu Arnavutluk Temsilcisi Tasim Dersi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve Kırım Tatar Türkleri temsilcileri ile Azerbaycanlı iş insanı Azerbaycanlı iş adamı Şahin Velisoy katıldı. EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ OLDU

Samimi bir ortamda gerçekleşen yemeğe katılanlara davet için teşekkür eden Başkonsolos Çınar Ergin, İngiltere Türk Toplumuna şu sözlerle veda etti: “Bizim mesleğimizin belirli dönemlerde belirli yerlerde görev yapmak. Ve tayinimiz çıkarak yeni bir göreve doğru gidiyoruz. Bu mesleğimizin doğal akışı. Ben de yaklaşık 3.5 yıl önce üstlendiğim Londa Başkonsolosluğu görevimden yakında ayrılıyorum. Birçok açıdan üzgünüm; öncelikle başarılı bir şekilde yürütmeye çalıştığım bu görevin sorumluluğu bana büyük bir onur ve büyük bir zevk verdi. Görevimi yerine getirirken, sayısı 350-400 bin civarındaki Türk toplumundan çok değerli, çok yetenekli, çok vatanperver, çok sayıda yurttaşımızla tanışma fırsatı elde ettim. Bu, benim bu görevde elde ettiğim en büyük zenginlik oldu. İngiltere Türk toplumunun eskisinden çok daha güçlü olduğunu gördüm. Daha da güçlenebilmesi için büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli hayata geçirebilmek için buradaki yurttaşlarımızla birlikte taş üstüne taş koyarak toplumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefefledim. Umarım bu çabamda bir nebze de olsa başarılı olmuşumdur. Ama gayretlemin her aşamasında toplumumuzdan büyük destek gördüm, hiç yalnızlık çekmedim. Bir aile sıcaklığı içerisinde görevlerimizi yerine getirmekle kalmadık, dayanışma içerisinde çok da güzel vakit geçirdik. O yüzden İngiltere Türk toplumunun her ferdine bu vesileyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplumumuza ve milletimizi daha da güzel, daha da aydınlık bir gelecek diliyorum. Haklarınız varsa helal edin, benim varsa helal olsun diyorum. İngiltere Türk toplumunun her ferdine bu vesileyle sevgi ve selamlarımı sunuyor, Allahaısmarladık diyorum.” YENİ BAŞKONSOLOS BEKİR UTKU ATAHAN

Yemek sonrası Başkonsolos Ergin’e, İngiltere Türk Dünyası Platformu adına Başkan Atilla Abacıoğlu tarafından günün anısı olarak hediye takdim edildi. Avrupa’da Irak Türkmenleri Topluluğu Başkanı Sündüs Abbas ise Ergin’de, Suphi Saatçi tarafından yazılmış olan ‘The Urban Fabric and Traditional House of Kirkuk’ kitabını hediye etti. Türkiye’nin Londra Başkonsolosu olarak 15 Şubat 2017 tarihinde göreve başlayan Çınar Ergin bu görevini 31 Ağustos 2020 tarihi itibarı tamamlayacak. Türkiye’nin yeni Londra Başkonsolosu olarak Bekir Utku Atahan’ın atandığı öğrenildi. Atahan’ın ise 15 Eylül 2020 tarihi itibarı ile göreve başlaması bekleniyor.