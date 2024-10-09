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Başkonsolos Cebeci’den din görevlilerine resepsiyon

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#AVRUPADAN HABER#Fatma Taşan Cebeci#Necmettin Saydan
Başkonsolos Cebeci’den din görevlilerine resepsiyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 09:44

Nürnberg Başkonsolosluğu, 2024 Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci’nin ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenledi.

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BAŞKONSOLOSLUK resmi konutunda gerçekleştirilen resepsiyona, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan ve bölgede görev yapan 50 din görevlisi katıldı. Saydan, burada yaptığı kısa konuşmasında tüm din görevlilerinin haftasını kutlayarak, Başkonsolos Cebeci’ye misafirperverliği için teşekkür etti. Saydan, bu anlamlı haftanın son gününde böyle bir programın düzenlenmesinin, hafta için güzel bir kapanış olduğunu ifade etti. Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci ise din görevlilerini tebrik ederek, onların Almanya’daki vatandaşlara gelenek, görenek ve kültürel mirasımızı aktarmadaki kritik rollerine dikkati çekti. İslam’ın sevgi ve barış dini olduğunu vurgulayan Cebeci, camilerin kapılarının Müslüman olmayanlara da açılmasının, İslam’a karşı ön yargıların ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, din görevlilerinin her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi. Resepsiyon, yapılan dua ile son buldu.

Başkonsolos Cebeci’den din görevlilerine resepsiyon

Başkonsolos Cebeci’den din görevlilerine resepsiyon

Başkonsolos Cebeci’den din görevlilerine resepsiyon

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#AVRUPADAN HABER#Fatma Taşan Cebeci#Necmettin Saydan

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