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Başkonsolos Cebeci: ‘Bu gurur hepimizin’

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#ALMANYA#Cumhuriyet#AVRUPADAN HABERLER
Başkonsolos Cebeci: ‘Bu gurur hepimizin’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 10:49

Atatürkçü Düşünce Derneği Nürnberg/Kuzey Bavyera (ADD-NKB) tarafından düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Balosu, Nürnberg’deki Arvena Park Otel’de büyük bir coşkuyla kutlandı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan balo, Cumhuriyet’in 101’inci yılına dair anlamlı konuşmalarla renklendi. Atatürk’ün ilke ve devrimlerine duyulan bağlılık bir kez daha vurgulandı.

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BALODA, ADD-NKB Başkanı Süleyman Akgün ve eşi Hacer Akgün’ün vals gösterimi ilgiyle izlenirken, davetliler Nürnberg E-5 Orkestra grubunun çaldığı Atatürk’ün sevdiği şarkılara gece boyunca eşlik etti. Baloda, öğretmen Tün Güney’in zeybek gösterisi ile türkü söyleyen Abdurrahman Gümrükçü ayakta alkışlandı. ADD-NKB Başkanı Süleyman Akgün, açılış konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti 101 yıl önce Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalizme karşı büyük mücadelesi sonucu kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, laik ve halk egemenliğine dayalı bir devlet olarak yükselmeye devam edecek.”

Başkonsolos Cebeci: ‘Bu gurur hepimizin’

Başkonsolos Cebeci: ‘Bu gurur hepimizin’

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‘EN DEĞERLİ SİMGE’
Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ise “Cumhuriyet, Türk milletinin Atatürk önderliğinde onurlu duruşunun, vatan sevgisinin, egemenlik ve bağımsızlık iradesinin en değerli simgesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i ileriye taşımak ve yaşatmak, en büyük sorumluluktur. Ülkemiz, insani dış politikası, laik ve sosyal devlet yapısı, genç ve dinamik nüfusu ve güçlü ekonomisiyle uluslararası arenada saygın bir konuma sahiptir. Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesini rehber edinerek barış ve özgürlüğün savunucusu olan ülkemiz, dostluklar ve iş birlikleri inşa etmeye devam etmektedir. Bu gurur hepimizindir” dedi.
ADD-NKB Onursal Başkanı Ayla Çokbudak da “Cumhuriyet’in devrimlerine ve tartışılmaz ilkelerine sahip çıkmak herkesin görevi olmalıdır. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” diye konuştu.

Başkonsolos Cebeci: ‘Bu gurur hepimizin’

Başkonsolos Cebeci: ‘Bu gurur hepimizin’

ADD-NKB Başkanı Süleyman Akgün
Başkonsolos Cebeci: ‘Bu gurur hepimizin’

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci

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#ALMANYA#Cumhuriyet#AVRUPADAN HABERLER

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