Başkomisere 7 ay hapis cezası

Bild gazetesinin haberine göre sanık başkomiser Alexander U. ile ölümüne yol açtığı polis memuru Charlotte B., 16 Şubat 2019’da sarhoş bir sürücünün Fransa sınırına doğru peşine düştü. Devriye otomobilini kullanan Alexander U., saatte 50 kilometre hız sınırının bulunduğu kavşağa 152 kilometre hızla girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan polis otomobili yaklaşık 17 metre havada uçtuktan sonra yol kenarındaki korkuluklara, trafik tabelasına ve elektrik direğine çarptı. Hızını alamayan otomobil ters dönmüş şekilde 30 metre sürüklendi. Bu sırada başka bir elektrik direğine daha çarptı. Devrilen elektrik direği otomobilin sağ koltuğunda oturan Charlotte’nin bulunduğu bölüme düştü. Korkunç kazada genç polis hayatını kaybetti.

Hakkında dikkatsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten dava açılan başkomiser Alexander U., mahkemede genç polisin gözü yaşlı annesinden özür diledi. Annesine bakarak, “Kızınızın ölümü benim hatamdan kaynaklandı. Keşke ben ölseydim diye çok istedim. Charlotte bana teslim edilmişti ve ben onu koruyamadım. Kaza benim hayatımın en büyük hatasıydı. Tamamen başarısız oldum” dedi. Başkomiser aldığı cezanın ardından görevine devam edecek.