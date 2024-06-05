Baskınlara devam

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‘Reuss Grubu’na yönelik soruşturma kapsamında Baden-Württemberg eyaletinin Calw bölgesinde çok sayıda evde, Schleswig-Holstein eyaletinde bir sığınakta ve Saksonya eyaletinde bir kalede arama yapıldı. Toplamda yedi mekân arandı. Aramalarda özel tim de görevlendirildi. SWR’de yer alan habere göre, Calw bölgesinde arama sırasında özel tim bir kapıyı zorla açtı. Bölge sakinleri ise bu sesi silah sesi zannetti. Aramaların, grubun askeri kanadının elebaşı olduğu iddia edilen Rudiger von Pescatore ile bağlantılı olduğu belirtildi. Calw bölgesinden evli bir çiftin de Pescatore’ye lojistik destek sağladığından şüphe ediliyor. 73 yaşındaki adam ve 63 yaşındaki kadının, Pescatore’ye bir otomobil ve bir toplantı odası temin ettikleri söyleniyor. Von Pescatore şu anda Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi’nde darbe girişimindeki olası rolü nedeniyle yargılanıyor. Evlerinde arama yapılan iki zanlı polise karşı iş birliği içinde davrandı ve tutuklanmadı. Federal Kriminal Dairesi ile Federal Polis ve Baden-Württemberg, Bavyera, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Schleswig-Holstein eyalet polis güçlerine bağlı 700’den fazla polis arama çalışmalarına katıldı.

