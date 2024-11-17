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Baskı artıyor

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Olaf Scholz#Boris Pistorius
Baskı artıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 12:30

Almanya’da yerel politikacılar ve eyalet milletvekillerinden sonra bazı Federal Meclis milletvekilleri de SPD’nin Şansölye Olaf Scholz yerine Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un başbakan adayı gösterilmesini istedi.

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KAMUOYU yoklamalarına göre SPD’nin Scholz’u aday göstermesi halinde Sosyal Demokratlar’ın seçimi baştan kaybedeceğine dikkati çeken Federal Meclis milletvekili Joe Weingarten öncülüğünde bir grup, uzun süredir “Almanya’nın en sevilen politikacısı” konumunu koruyan Boris Pistorius’un aday gösterilmesi için parti yönetimine baskıyı artırdı. “Olaf Scholz, halkın gözünden iyice düştü” diyen Weingarten, yönetimin, Scholz’un adaylığında ısrar etmesi halinde SPD’nin 23 Şubat’ta yapılacak seçimde hezimete uğrayacağı uyarısında bulundu.
SPD’nin eski Genel Başkanı Franz Müntefering de kimin aday gösterileceği konusunda mantıklı bir değerlendirme yapılmasını önerdi. “Başbakan adaylığı akşamları bira içerken veya sabahları kahvaltı yaparken birkaç kişi tarafından saptanacak bir oyuncak değildir” diyen Müntefering, dolaylı bir şekilde bunu SPD üyelerinin belirlemesinden yana olduğunu ima etti. Öte yandan son günlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında seçmenlerin yüzde 66’sının Pistorius’un, yüzde 18’inin de Scholz’un başbakan adayı gösterilmesine destek verdiği ortaya çıktı. SPD’li seçmenler arasında Pistorius’a desteğin yüzde 80’i bulduğu da saptandı.

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#AVRUPADAN HABER#Olaf Scholz#Boris Pistorius

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